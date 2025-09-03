في مساء الثاني عشر من يناير ٢٠٢٥ ، يعود البطل عمر التوم إلى ديار أسرته في قرية أم سنط، جنوب ود مدني بعد غياب استمر طوال فترة الاحتلال قضاها في المعسكرات ، لكنه لم يعد كالطالب الذي غادر بالأمس ؛ لقد عادَ محملاً بروح التضحية والوطنية، مرتدياً زي الكفاح والشرف ، زي قوات درع السودان .



عمر التوم، حفيد الشيخ هجو أب قران، وطالب الأنثروبولوجيا بجامعة الخرطوم، لم يعد مجرد طالب أو ناشط سياسي فحسب، لقد حوّل قلمه ومعرفته إلى بندقية وإرادة، وانخرط في الصفوف الأمامية ليقاتل من أجل تحرير أرضه وشعبه من براثن عصابات “الجنجويد” الإرهابية.

قصة عمر هي نموذج حي يُجسّد حقيقة أن معركة التحرير في السودان لم تكن حكراً على فئة دون أخرى، بل هي ملحمة كتبها الجميع بدمائهم وإرادتهم، فقد حمل رايتها المثقف بفكره، والشيخ بحكمته، والشاب بحماسه، والطالب بوعيه، والمزارع بقوته، فاجتمعوا جميعاً تحت مظلة واحدة هي مظلة القوات المسلحة بتشكيلاتها المساندة ، والتي مثلت الإطار الجامع لكل السودانيين الأحرار الذين رفضوا الظلم والاستعمار والتهميش .

قبل أن يكون عمر التوم مقاتلاً في صفوف درع السودان ، كان عقلاً مفكراً وقلباً نابضاً بالتغيير، كان أحد أبرز القيادات الشابة في تيار المستقبل، الذي أسسه المفكر معمر موسى، واصبح اسمه لاحقاً (حزب الشعب السوداني) ، الحامل لراية مناهضة الاستعمار والظلم والتبعية، والداعي لعدالة اجتماعية تشمل كل أبناء السودان.

هذا هو درع السودان، ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو إرادة شعب، وجهاد أمة، وانصهار كل الفئات والطبقات في بوتقة الدفاع عن الوطن، إنه ابن الفكرة والحرث والضرع، ابن الجزيرة والبطانة والوسط ، ابن السهل والجبل، ابن النهر والبحر وكل السودان ، إنه تجسيد لوحدة الهدف وتنوع المشارب.

هؤلاء هم أبناء السودان الأبرار، وهذا هو المعنى الحقيقي لـدرع السودان—ليس درعاً من حديد، بل درعاً من إرادة رجال ونساء آمنوا بأن الحرية لا تُوهب، بل تُنتزع انتزاعاً، وأن القضية قضية الجميع.

#دراعة_للأدب_والطاعة



يوسف عمارة أبوسن