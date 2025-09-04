أريج العطوي تحصل على براءة الاختراع الأمريكية لمنتج كبسولات نانوية ذكية تطلق خليطاً من بكتيريا نافعة

حصلت الطالبة أريج العطوي، خريجة جامعة تبوك والباحثة في علوم الأعصاب وعلم النفس البيولوجي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية لابتكارها كبسولات نانوية ذكية تطلق خليطًا من البكتيريا النافعة مع مستخلص الزعفران داخل الأمعاء بهدف تحسين التوازن النفسي عبر محور الأمعاء–الدماغ والمساهمة في تخفيف أعراض التوتر واضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما يجعل هذا الابتكار تقنية علاجية واعدة في مجال الصحة النفسية.

وقد شاركت العطوي بعدد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات متخصصة من بينها دراسة حول تأثير بيئة الواقع الافتراضي المشتتة على تعزيز الإبداع لدى الأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه باستخدام تحفيز موجات بيتا ومراقبة نشاط الدماغ، إضافة إلى دراسة عن التأثير الإيجابي للروائح الطبيعية على الذاكرة قصيرة المدى وأخرى عن العلاقة بين المفصل الصدغي الفكي والذاكرة قصيرة المدى.

وأوضحت العطوي في تصريح لـ”الرياض” أنها تخرجت من جامعة تبوك في تخصص إدارة الأعمال لكنها اتجهت للبحث العلمي في مجال علوم الأعصاب بدافع الشغف، حيث بدأت بتنفيذ تجاربها في المختبرات بشكل فردي واستمرت على ذلك خمس سنوات مؤكدة أن الطالب يتعلم ما هو معروف بينما الباحث يكشف ما لم يُعرف بعد، مشيرة إلى أنها التحقت بعدد من الدورات المتخصصة في جامعة هارفارد شملت أساسيات علم الأعصاب البيولوجي والخصائص الكهربائية للخلية العصبية وعلم التشريح العصبي، وأضافت أنها ماضية في طريقها نحو العلم والمعرفة مستفيدة من الدعم الكبير الذي توفره المملكة لأبنائها في مختلف المجالات، مؤكدة حرصها على الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ورفع اسم السعودية عالميًا في الميادين العلمية والتقنية.

جردية الرياض