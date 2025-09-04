بالصورة.. حسناء الفن أفراح عصام تتغزل في سيدة الغناء السوداني وتطلق عليها لقب “المرعبة”: (انتي في مكان بعيد شديد لا يقبل أي مقارنة)

نشرت الفنانة السودانية, الحسناء أفراح عصام, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظيت بتفاعل واسع من متابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, من خلال تدوينتها عن سعادتها بعودة الفنانة الشهيرة ندى القلعة, لإحياء الحفلات الغنائية بعد فترة من التوقف بسبب الحرب.

وكتب أفراح عصام, في تدينتها: (خليني اديك لقب من جووه قلبي واقول ليك “المرعبة” موضوع بسيط من غير تكبر الناس كلهاا عارفه انتي قدمتي شنو والبقول غير كده مناااااااافق).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (سبقتي الناس في اي شي من قبل الحرب واغلب السياسات الكانت متدواله مصدره انتي واسمعيها مني وأغلبهم مقتنعين بيها جواهم لكن ما بقدرو اجاهرو بيها انتي في مكان بعيييد شديييييييييد مابقبل اي مقارنه، انتي بعد الحرب اتحولتي من سيده الغناء السوداني الي سيده قلوب الشعب السوداني، زول فينا بنسي وقفتك ماف ومن حقك ترجعي مهنتك لانها ما حتغير من موقفك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين