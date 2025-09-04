صنع الله الذي أتقن كل شيئ.

ليس هناك ذكاء صناعي .. هناك أتمتة ….

ليس هناك ذكاء صناعي ولا يحزنون لأن الذكاء من قدرات العقل البشري وهو صنع الله الذي أتقن كل شيئ.

هناك معادلات الإحتمالات بلغات البرمجة والتي كان يتم بواسطتها مثلا برمجة لعبة الشطرنج (وهي لعبة إحتمالات وخيارات) على مستويات فتكون المستويات العليا قادرة على هزيمة لاعب بشري لقدرة الحاسوب على التخزين ومعالجة كميات ضخمة من البيانات والاحتمالات علما أن لعبة الشطرنج في الحواسيب ظهرت من حوالي 25 عام.

ومع الزمن طور العقل البشري الهاردوير وبلغ مستويات هائلة من قدرات التخزين وطور العقل البشري البرمجيات ومنها تطبيقات استعادة وتصنيف المعلومات والبيانات.

وما تعتقد أنها إجابات ذكاء صناعي هي مجرد استرجاع واستخراج للمعلومات من مستودعات تخزين سعتها ترليونات القيجابايتات تساهم في تغذيتها أنا وأنت من حيث تشعر ولا تشعر كما يساهم غيرك من ملايين المستخدمين في تغذيتها على إمتداد المعمورة.

مفيش أذكى مني ولا منك ولا منكم.

أنا وأنت وأنتم صنع الله الذي أتقن كل شيئ فهل يستوي صنع الله بصناعات خلق الله تعالى؟

الحمد لله على نعمة العقل.

#كمال_حامد 👓