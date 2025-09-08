الموافقة على تقديم برامج الدكتوراة بعد البكالوريوس مباشرة

علمت «المدينة»، أنَّ مجلس شؤون الجامعات السعودية، وافق على نتائج توصيات مبادرة (برامج الدكتوراة بعد البكالوريوس مباشرة)؛ بهدف إذكاء روح التنافس بين الطلاب والطالبات، والتميُّز في مجالات متنوِّعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تكون معتمدة رسميًّا.وتُعدَّ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أوَّل جامعة تبدأ في استقبال طلبات الحصول على الدكتوراة بعد البكالوريوس مباشرة..

من جهة أُخْرى اعتمد المجلس ضوابط تفويض مجلس الجامعة بعض صلاحيَّاته إلى رئيس الجامعة، بحيث يكون التفويض محدَّد المدة، وذلك بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأنْ يتضمن قرار التفويض اسم رئيس الجامعة، وصفته الوظيفيَّة، ومدة التفويض، وعدم جواز تفويض رئيس الجامعة للصلاحيَّات المفوضة له من مجلس الجامعة، وأن لا يتم التفويض في المهام والاختصاصات التي تتخذ بناء على توصية رئيس الجامعة، أو ذات الطابع التنظيمي، مثل الإستراتيجيات والسياسات، وتعيين المراجع الخارجي ومناقشة الحساب الختامي للجامعة ومناقشة التقرير السنوي للجامعة، أو في القضايا التأديبيَّة، وأن يقتصر العمل بالتفويض على ما أجمعت عليه المجالس واللجان المختصة في الجامعة، وفق الأنظمة والمتطلبات النظاميَّة، وأن تتم إحاطة مجلس الجامعة بالقرارات المتخذة بالتفويض في أقرب جلسة منعقدة للمجلس للتأكد من سلامتها.

