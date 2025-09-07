شاهد بالصور والفيديو.. الهلال يواصل التعثر في سيكافا بتعادل مثير أمام الأهلي مدني

واصل الهلال تعثره ونتيجه المخيبة في بطولة سيكافا شرق ووسط أفريقا للأندية بتعادل جديد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الهلال, كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام مقديشو الصومالي, بهدف لكل فريق.

وعاد الهلال للتعادل بذات النتيجة أمام ممثل السودان, الثاني في البطولة الأهلي مدني, وتقدم الهلال, بهدف السبق عن طريق محترف صنداي.

ليعود أبناء المدرب فاروق جبرة, للمباراة بهدف التعادل عن طريق المحترف الجزائري عبد القادر, بهذه النتيجة تساوى كل فرق المجموعة في النقاط بنقطتين لكل فريق في انتظار جولة الحسم القادمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين