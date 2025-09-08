الطاقة النووية توفر 9 % من الكهرباء بالعالم

تُوفّر الطاقة النووية الآن حوالى 9% من كهرباء العالم من حوالي 440 مفاعل طاقة حول العالم، وفقاً للرابطة النووية العالمية.ويشهد قطاع الطاقة النووية انتشاراً متزايداً في العالم وتتجه الكثير من الدول إلى استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء بدلاً من الأساليب التقليدية، فيما سجل إنتاج الطاقة النووية في العالم رقماً قياسياً جديداً بعد أن تبين بأن 9% من الكهرباء في العالم حالياً يتم إنتاجها بواسطة الطاقة النووية.

وقال تقرير نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، إن بيانات الرابطة النووية العالمية (WNA) تُظهر بأن المفاعلات النووية وفّرت كهرباءً أكثر من أي وقت مضى العام الماضي.

وفي عام 2024، ولّدت المفاعلات النووية ما مجموعه 2667 تيراواط/ساعة من الكهرباء، أي أكثر من أي عام آخر في التاريخ.

وتُصنّف المنظمة الطاقة النووية بأنها «مصدر كهرباء موثوق وطويل الأمد»، على الرغم من انتاجها نفايات مُشعّة بشكل مثير للجدل.

وصرحت الدكتورة ساما بلباو إي ليون، المديرة العامة للرابطة النووية العالمية، قائلةً: «إن الرقم القياسي الجديد لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في عام 2024 يُمثل شهادةً على تميز هذه الصناعة».ووفقاً للتقرير الجديد الذي يحمل اسم «تقرير الأداء النووي العالمي 2025»، فإن الرقم القياسي الذي سُجِّل العام الماضي والبالغ 2667 تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة من المفاعلات النووية هو أعلى رقم على الإطلاق لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في عام واحد.

