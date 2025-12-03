طب وصحةأبرز العناوين
السودان يحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة الايدز
يحتفل السودان مع المجتمع الدولي، في ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز،ويأتي تحت شعار (التغلب على إنقطاع الخدمات، وتحويل مسار الاستجابة للايدز) .
واكد مدير البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة د. مازن المبارك في تصريح صحفي اليوم ،ان البرنامج يجدد التزامه بالعمل مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات والداعمين، والمتعايشين مع المرض وغيرهم، لتسريع الجهود والتغلب على الحواجز وبناء سودان خال من الايدز، الأمر الذي يتطلب ضمان وصول الخدمات لكل المتعايشين، ومكافحة الوصمة والتمييز، وخلق بيئة داعمة مع تعزيز النظم الصحية، فضلا عن حشد الموارد الوطنية والدولية لتمويل استجابة قوية شاملة ومستدامة للمكافحة.
وقال المبارك، إن السودان واجه تحديات اجتماعية، اقتصادية وسياسية اختبرت النظام الصحي وعمقت اوجه الضعف، مبينا انه ورغم ذلك كان الصمود من الشعب والتفاني من الكوادر الصحية، بجانب شجاعة المجتمعات المتأثرة بالمرض، مما مكن من المحافظة على الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الوصول للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية، والعمل على القضاء على منع انتقال الفيروس من الأم للجنين .
سونا