عواقب ارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة

أوضح الدكتور فياتشسلاف أرتيشيف، الأستاذ المساعد في قسم علم التشريح بمعهد التشريح والمورفولوجيا بجامعة بيروغوف الطبية، العواقب الصحية لارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة.

وحذّر الدكتور من أن ارتداء الجوارب الضيقة يزيد من خطر اضطراب الدورة الدموية في الساقين، بينما قد تؤدي الأربطة المطاطية الضيقة في السراويل إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.

وأشار إلى ضرورة الانتباه لأي شعور بالضغط أو الانزعاج عند اختيار الملابس الداخلية والملابس بشكل عام، موضحا أن الأحذية والجوارب الضيقة قد تسبب خدرا، وخزا، أو برودة في الأطراف نتيجة اضطراب الدورة الدموية. كما أوصى باختيار السراويل بعناية، خاصة الجينز أو السراويل ذات الحزام الضيق، لتجنب الضغط على البطن الذي قد يؤدي إلى مشاكل هضمية.

وأضاف أن الملابس الداخلية الضيقة قد تضغط على الوركين أو الخصر، مسببة ضعف تدفق الدم وتورما لدى الرجال والنساء على حد سواء. أما حمالة الصدر غير الملائمة، فقد تؤدي إلى تهيج الجلد، وضغط على الأوعية الدموية، وإجهاد عضلات الظهر، وتقييد الحركة، مما يضر بصحة المرأة العامة.

روسيا اليوم