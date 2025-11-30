الطبيب الحياري يجري عملية نوعية لمريض عربي دون ايذاء للعين وقاع الجمجمة

مع تقلب الفصول السنوية تنتشر التهابات الجيوب الأنفية بشكل كبير مما يجعل المريض يعاني من الام الجيوب الأنفية.

ان التهاب الجيوب الأنفية عديدة منها (البكتيري والفيروسي والفطري).

اليوم سنتطرق لهذا الموضوع مع احد قامات جراحة الانف والأذن والحنجرة اللواء الطبيب المتقاعد د . محمد علي الحياري الذي اجرى عملية معقده لمريض عربي كان يعاني من التهاب حاد فطري في الجيوب الأنفية. والدكتور الحياري ، مستشار اول في امراض وجراحه الانف والاذن، والحنجرة، وجراحة الراس ،والعنق . ورئيس دائرة الانف والاذن والحنجرة في مدينة الحسين الطبية .

وقد اجرى عملية (( نوعية )) لمريض عربي بدون ايذاء للعين وقاع الجمجمة .

وقال الدكتور الحياري عن إنجازه الفريد من نوعه : ان هذا المريض من دوله عربيه شقيقه ، كان يعاني من الم في العين اليسرى ، مع صداع نصفي شديد ، وتسكير في الانف مع الشعور، بوجود روائح غير طبيعية .

وأوضح د. الحياري : الى ان التهابات الجيوب الأنفية الفطرية، تشكل من ١- ٣ ٪؜ من مجموع حالات التهاب الجيوب الأنفية. ويتم تشخيصها عن طريق التصوير الطبقي المحوري بدايةً ،وأثناء العملية يتم تأكيد التشخيص.

وأضاف الدكتور الحياري : بعد الفحص السريري والتنظير ، والفحص الشعاعي متعدد الجوانب ، تبين وجود التهابات على شكل تكتلات ، في جميع الجيوب الأنفية للجهة اليسرى ، من الوجهة مع وجود علامات لاحتماليه التهابات فطريه ، وبناء عليه تم ادخال المريض إلى غرفه العمليات.

وقال د. الحياري : مع تقدم العلم أصبح هنالك طرق حديثة لعلاج التهابات الجيوب الأنفية المزمنة ، وذلك عن طريق استخدام المنظار ، حيث تكون الرؤيا أوضح لطبيب الجراح والوصول للأماكن البعيدة في قاع الجمجمة ، بشكل اسهل وأدق وبدون حدوث أي مضاعفات للمريض.

وتابع قائلا : لقد تم استخدام المنظار مع اجهزه خاصه ، لتنظيف الجيوب حيث تم الدخول عليها ، وتنظيفها من الالتهابات الفطرية المتراكمة بدقه ، وبدون اي ايذاء للعين وقاع الجمجمة.

وقال د. الحياري : إن آلام الرأس او الصداع له أسباب عدة منها التهاب الجيوب الأنفية لذلك ننصح المرضى الذين يعانون من آلام في الرأس او الصداع وعدم التحسن في مدة قصيرة ، عن طريق مخففات آلام مراجعة الطبيب ،وذلك لعمل الفحص اللازم في العيادة وعمل الصور اللازمة للتأكد من الأسباب إن كانت ذلك سببه الجيوب الأنفية او غير ذلك

وأضاف لقد كانتا ملتمسات ،لمكان عملنا ، واختفت جميع الاعراض ، والمريض عاد إلى وطنه ، وهو بصحه وعافيه.

وعن الاسباب المؤدية إلى حدوث هذه الفطريات بين الدكتور الحياري : كثيره منها ضعف الجهاز المناعي ، مرضى السكرى ، مرضى السرطان ، الاستخدام الطويل ، للكورتيزون وامراض نقص المناعة .

وقال الدكتور الحياري : كذلك المرضى الذين يعانون من التهاب الجيوب المزمنة الغير معالجه ، وبعض حالات انحراف الوتيرة الشديد ، وحالات وجود السلائل الأنفية ، وتضخم القرنيات . مشيرا الدكتور الحياري :الى ان الاجواء الرطبة ، والمخازن المغلقة ، بدون تهويه ، تساعد على نمو الفطريات، في الجيوب الانفية.

وأضاف د. الحياري : إن نسبة نجاح هذا النوع من العمليات يكمن في التطور الحديث في المنظار ، وذلك بسبب الرؤيا الأوضح وسهولة الوصول إلى الأماكن البعيدة في منطقه الجيوب ، مع الخبرة العملية للطبيب الجراح ، يجعل نسبة نجاح هذه العملية كبيرة جدا وقد تفوق هذا النوع من العمليات( ٩٠% ).

غالبا يحتاج المريض بعد إجراء هذا النوع من العمليات إلى المبيت ليلة واحدة للمراقبة فقط.

د، الحياري يقوم : بزراعة القوقعة لمن يعانون من ضعف سمع شديد . كما الدكتور الحياري يعتبر قامه طبيه اردنيه رفيعة المستوى .

ويذكر أن الدكتور الحياري يقوم بعمل عمليات الجيوب الأنفية بالمنظار بشكل مستمر، ولكن التهاب الجيوب المسبب له هو الفطريات تكون نسبته أقل لأنه غير شائع، ولكن بنسبه قليله . وانطلاقا من عملة الإنساني فان الدكتور الحياري يعتبر واحد ممن مع كل صباح يرسمون لون الورود والابتسامات وهمسات الصباح على الوجوه بخبرته الطويلة وانجازاته الفريدة التي سطرها . في مسيرته الطبية ،( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . هكذا عمله دائما سحابة خير تعم كل من طلبها .

وكالة عمون الإخبارية