مستشفى الخرطوم للأورام (الذّرة) يستأنف تقديم الخدمات الطبية بعد توقفه منذ اندلاع الحرب

استأنف مستشفى الخرطوم للأورام (الذّرة) الأحد، تقديم خدماته العلاجية لأول مرة منذ اندلاع الحرب، حيث شهد اليوم الأول لعودة العمل استقبال 40 مراجعاً تلقّوا مختلف الخدمات الطبية في أقسام المستشفى .

وقال د.أحمد عمر عبدالله المدير العام لمستشفى الخرطوم للأورام (الذّرة)، إن استئناف العمل يمثل خطوة محورية لإعادة تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام الذين تأثرت حياتهم الصحية خلال فترة التوقف القطري.

وأضاف نحن ملتزمون بتقديم الرعاية اللازمة لكل المرضى، وقد شهد اليوم الأول لعودة الخدمة تردد 40 مريضاً على الأقسام المختلفة، وهو مؤشر واضح لحجم الحاجة الملحّة لإعادة تشغيل هذا الصرح الصحي المهم .