مؤسسة البصر الخيرية تجري كشف النظر لاكثر من اثنين وسبعين الف تلميذ بنهر النيل ضمن مشروع الصحة المدرسية

اختتم بمدينة الدامر مشروع الصحة المدرسية اليوم والذي استهدف مدارس محليتي الدامر وعطبره. والذي جاء برعاية مؤسسة البصر العالمية .

حيث استهدف المشروع كشف النظر لطلاب المدارس والمعلمين بعدد ثمانية اتيام متخصصة لكل محلية من خلال المشروع تم زيارة عدد 155 مدرسة، والكشف على 72349 تلميذ و2416 معلم وعدد 407 من عمال المدارس وذلك بمحليتي الدامر وعطبرة وتم من خلال الجولة تحويل عدد 1475 لمستشفى مكة لاجراء مزيد من الفحوصات.

من جانبه قال الاستاذ حاتم زكريا المشرف على المشروع ان مشروع الصحة المدرسية احد المحاور التي تعمل عليها المنظمة ضمن مشاريعها الخيرية الممتدة.

وأمن على تقديم كافة خدمات مستشفى مكة للمحولين من الطلاب َوالمعلمين والعمال مجان وتشمل النظارات ومقابلة الاختصاصي واجراء العمليات.