البابا ليو الرابع عشر للبنانيين: لقد منحكم الرب جمالا نادرا فلا تيأسوا!

توجه البابا ليو الرابع عشر للبنانيين خلال ترؤسه القداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت الثلاثاء، بالقول: “نحن مدعوون إلى عدم اليأس وأقول للبنان انهض وكن علامة للسلام في المشرق”.

وأضاف في عظته خلال القداس، بحضور قرابة 150 ألف مصل، أنه “في بعض الأحيان تحت وطأة صعوبة الحياة نميل أكثر إلى الاستسلام بدل الشكر.. يا شعب لبنان العزيز أدعوكم للمحافظة دائما على روح الامتنان”.

وقال: “لقد منحكم الرب جمالا نادرا وفي الوقت نفسه أنتم شهود وضحايا للطريقة التي يمكن للشر بأشكاله المختلفة أن يحجب به هذا البهاء ومن هذا الرصيف على البحر أستطيع أنا أيضا أن أتغنى بجمال لبنان”.

وتابع الحبر الأعظم قائلا إن “كلمة الرب تدعونا لاكتشاف الأضواء الكثيرة التي تلمع في قلب الليل كي ننفتح على الامتنان ونتشجع على انسجام مشترك من أجل خير هذه الأرض”.

وكان البابا ليو الرابع عشر زار في اليوم الثالث والأخير من زيارته للبنان، مرفأ بيروت حيث أقام صلاة صامتة، بحضور أهال ضحايا انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وفي بداية نشاطه اليوم الثلاثاء، توجه البابا ليو الرابع عشر إلى كنيسة ومستشفى دير الصليب في منطقة جل الديب في جبل لبنان، حيث استقبله عشرات الأهالي بقرع أجراس الكنائس.

وقال البابا ليو الرابع عشر، في كلمة له من مستشفى راهبات دير الصليب- جل الديب، أن “يسوع يسكن فيكم هنا، وأنا أحييكم تحية مودة وأؤكد أنكم في قلبي وصلاتي”.

ولفت البابا، إلى أن “ما نشهده في هذا المكان هو عبرة للجميع، ولأرضكم، ونحن لا يمكن أن ننسى الضعفاء”، مؤكدا أن “صرخة الضعفاء التي نسمعها دائما تخاطبنا”.

وأضاف “أحيانا ينتابكم شعور بالتعب والإحباط في ظل الظروف الصعبة أشجعكم ألا تفقدوا فرح هذه الرسالة، وأدعوكم لأن تضعوا دائما أمام أعينكم الخير الذي تصنعونه”.

المصدر: RT