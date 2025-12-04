بوتين يكرّم شابة روسية ويمنحها جائزة “متطوع العام” لسنة 2025

كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتطوعة في الأعمال الخيرية، آنا بولجنيكوفا، ومنحها جائزة “متطوع العام 2025″، لجهودها المبذولة في تنظيف شواطئ البحر الأسود من التلوث.

منح الرئيس الروسي الجائزة للمتطوعة خلال مشاركته في فعاليات منتدى “نحن معا” الدولي الذي يركز على العمل التطوعي والخيري والشراكة الاجتماعية في روسيا، وقال للفائزة باللقب:”نبارك لك، ونشكرك جزيل الشكر على عملك، وآمل أن يستمر هذا العمل بنفس الهمة”.

وأشار بوتين إلى أن المتطوعين الذين ساهموا في تنظيف شواطئ أنابا على البحر من التسرب النفطي الذي حصل في ديسمبر العام الماضي “لم ينقذوا البحر الأسود من التلوث فحسب، بل حموا صحة الناس”.

تعمل آنا بولجنيكوفا التي حصلت على اللقب، كأخصائية في علم النفس وتساهم في أعمال تطوعية مختلفة في كافة أنحاء روسيا رغم معاناتها من مشكلات في العمود الفقري تسبب لها ألما عند المشي وصعوبة في التنفس وسعالا مزمنا، ورغم مرضها، سخّرت آنا طاقتها لمساعدة الآخرين من خلال الأعمال التطوعية.

تعقد فعاليات المنتدى الدولي “نحن معا” في موسكو في الفترة ما 2 و5 ديسمبر الجاري، وتركز على العمل الخيري والتطوعي والشراكة الاجتماعية، ويجمع هذا الحدث آلاف المشاركين من جميع أنحاء الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى وفود من 47 دولة أجنبية.

المصدر: RT