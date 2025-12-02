الأمين العام للأمم المتحدة: صراع غزة الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصراع في غزة يُعدُّ الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود، مبينًا أن أكثر من 260 من العاملين في وسائل الإعلام قتلوا هناك منذ الهجمات المروعة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح الأمين العام في رسالة وجّهها أمس إلى ندوة الأمم المتحدة الإعلامية الدولية حول السلام في الشرق الأوسط المنعقدة في نيويورك، أن الصحفيين في غزة يواجهون نفس المخاطر التي يواجهها سكان غزة، من ذلك النزوح والمجاعة والموت.

وشدد غوتيريش خلال الندوة التي تناقش مخاطر وتعقيدات التغطية الإعلامية من الأرض الفلسطينية المحتلة، على التزام الأمم المتحدة بما وصفه بالحل المستدام الوحيد، والمتمثل في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتين والمعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967.

سبق