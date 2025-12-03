روسيا والسعودية توقعان اتفاقية إلغاء التأشيرات المتبادلة

وقعت روسيا والسعودية اتفاقية حكومية مشتركة لإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول أراضي البلدين.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول سبل التعاون في مجالات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

من جهته توقع اتحاد صناعة السفر الروسي بتضاعف التدفق السياحي من السعودية إلى روسيا مرتين أو ثلاث مرات بحلول الصيف المقبل وسط تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الروسي السعودي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.

ويأتي انعقاد المنتدى على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

المصدر: RT