عمرو أديب: المال السياسي مالوش حل؟.. مصطفى بكري يرد!

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤال إلى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هل المال السياسي له حل؟ وهل المواطن سيظل يحصل على الأموال مقابل التصويت في الانتخابات؟.

ورد النائب مصطفى بكري، خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، قائلا:« كنت بنزل انتخابات في حلون ضد وزراء وكنت بفوز رغم عدم قدرتي على دفع الأموال بل كان الجماهير هي التي تصنع لي اللافتات».

وأضاف أن المواطن نظيف وواعي ومدرك وبعضهم يحصل على الفلوس ويصوت لمن يريد، ولا نقف أمام بعض المظاهر التي نرها في الانتخابات».

وتابع: «ليس كل من يمتلك المال من المرشحين وحش، هناك أشخاص لديهم مشروعات كبرى ويخدمون أهالي دائرتهم».

المصري اليوم