تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينا بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر.

ويأتي القرار ضمن صلاحيات رئيس الدولة، وفي سياق الرمزية الوطنية والبعد الإنساني الذي تحمله هذه المناسبة.

كما أعطى سعيد توجيهاته بالإفراج المشروط عن 674 سجينا إضافيا، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه يهدف للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، والمساهمة بإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات العدالة والحفاظ على الأمن العام.

وتحيي تونس يوم 17 ديسمبر، الذكرى الـ15 لاندلاع الثورة التونسية والتي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010.

المصدر: RT