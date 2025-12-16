«كجوك» لـ«قيادات المالية»: «خليكم فاكرين دايمًا إحنا بنشتغل عند الناس»!

أجرى أحمد كجوك، وزير المالية المصري، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلاً: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالى على حساب النشاط الاقتصادى للبلد أو المواطن».

ودعا الوزير قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، مضيفا: «تعاملوا بمرونة وتوازن.. وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم فى ضهرها.. أدوا دوركم بسهولة ودون أى تعقيدات، وساعدوا زملاءكم فى كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم فى دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين». وأكد «كجوك»، حسب بيان لوزارة المالية، أمس، ضرورة الاستمرار فى العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع. وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسؤوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».

وأضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجى.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لابد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقى اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

المصري اليوم