وصول خبراء من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية الى السودان

استقبلت وزارة الصحة فريقاً من خبراء المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مدير مكتب المنظمة بالسودان، د. شبل صهباني، في إطار الدعم المستمر والاستراتيجية المتكاملة لتعزيز القطاع الصحي في السودان.

ومن خلال الإجتماع الذي انعقد صباح اليوم بقاعة الحجر الصحي ببورتسودان اكد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، أن زيارة الوفد تأتي لدعم السودان في بناء استراتيجية صحية لفترة ما بعد الحرب، تستمر لثلاثة أيام تشمل اجتماعات على المستوى الاتحادي مع قيادات الصحة، لقاءات مع وزراء الصحة في الولايات، مقابلات مع الوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لتقييم النظام الصحي ونظام الإمدادات الطبية.

ووصف هذه الخطوة بأنها أساسية لوضع خطة استراتيجية خمسية تأخذ في الاعتبار التغيرات التي شهدها السودان مؤخراً، بهدف بناء نظام صحي قوي في مرحلة ما بعد الحرب.

من جانبه، أوضح د. شبل صهباني أن الهدف من الزيارة هو مساعدة وزارة الصحة في إعادة بناء منظومة الصحة وتوفير الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الوفد يضم مجموعة من الخبراء ، مؤكداً إلتزام منظمة الصحة العالمية بدعم السودان.