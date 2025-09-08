تأثير فكر الترابي على وعي الشباب السوداني ودوره في تشكيل جيل جديد

\u062a\u0623\u062b\u064a\u0631 \u0641\u0643\u0631 \u0627\u0644\u062a\u0631\u0627\u0628\u064a \u0639\u0644\u0649 \u0648\u0639\u064a \u0627\u0644\u0634\u0628\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a \u0648\u062f\u0648\u0631\u0647 \u0641\u064a \u062a\u0634\u0643\u064a\u0644 \u062c\u064a\u0644 \u062c\u062f\u064a\u062f\r\n\u0627\u0644\u062c\u0627\u0646\u0628 \u0627\u0644\u0622\u062e\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0646\u0635\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0648 \u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 \u064a\u0648\u062a\u064a\u0648\u0628:\r\n\r\n\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646