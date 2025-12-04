سونا والثروة الحيوانية يتحدون ظروف الأمطار ويعقدون المؤتمر التنويري ال 48 لتوضيح آخر المستجدات

صاحبت فعاليات المؤتمر التنويري رقم 48 الذي نظمته وكالة السودان للأنباء “سونا” بمدينة بورتسودان الاربعاء، أجواء مميزة رغم الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها المنطقة.

بدأ الاربعاء بأمطار كثيفة هطلت على ساحل البحر الأحمر صباحاً، مما أثار حالة من الحذر بين السكان وأثر على حركة التنقل داخل المدينة. استمرت الأمطار لأكثر من نصف ساعة قبل أن تتحول إلى هطول متقطع، غير أنها لم تعرقل حركة الشوارع، رغم امتلائها بالمياه وارتفاع أجور ركشات النقل نتيجة الازدحام الكبير، حيث جاء ذلك تزامناً مع توافد المشاركين لحضور المؤتمر.

رغم قلة أعداد الصحفيين المشاركين مقارنة بالعادة، إلا أن التغطية الإعلامية كانت مميزة ومختلفة، حيث شهد المؤتمر حضورًا لافتًا للمهتمين بالشأن الزراعي والاقتصادي، بما يعكس أهمية المواضيع المطروحة.

افتتح المؤتمر وزير الثروة الحيوانية والسمكية، بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري، برفقة وزير الثقافة الإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، في أجواء هادئة ومنظمة، مستعرضين خطط وزارة الثروة الحيوانية والأهداف المستقبلية لتطوير القطاع الحيواني في البلاد.

وخلال كلمته، كشف الوزير المنصوري عن 40 مشروعاً استثمارياً ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة الأمل برئاسة الدكتور كامل إدريس، بهدف تعزيز قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق تنمية مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية محددة بدقة وقابلة للتنفيذ وفق جدول زمني يمتد خمس سنوات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في تطوير الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السودان.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) لإجراء تعداد شامل للثروة الحيوانية في البلاد، والتي تقدر وفق أحدث الدراسات بـ 140 مليون رأس، مما يتيح رسم السياسات والخطط الاستثمارية بشكل دقيق وفعال.

وأضاف أن الخطة سينفذ الجزء الأكبر منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشمل إنشاء مدينة الإنتاج الحيواني في مختلف الولايات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض أسعار المنتجات الحيوانية لتكون في متناول المواطنين كما تشمل الخطة مشاريع للتسمين، إنشاء مصانع للألبان، مشاريع للغاز الطبيعي، وتطبيق ذكي يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال تخليص معاملاتهم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء ثلاثة مجالس لرجال الأعمال بالتعاون مع دول السعودية والكويت وسلطنة عمان، بهدف تعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة الحيوانية والمنتجات المشتقة.

وأضاف أن المشاريع تشمل أيضاً إنشاء مصنع للقاحات البيطرية ووحدة مختصة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدينة الإنتاج الحيواني، فضلاً عن الاستفادة من ساحل البحر الأحمر في مشاريع الاستزراع السمكي، مع تمليك الأهالي بعض المشاريع لدمجهم ضمن المنظومة الإنتاجية.

ولم يقتصر الحديث على الإنتاج الحيواني فقط، بل أشار الوزير إلى مفاوضات مع بعض الجهات لتطوير صناعة الجلود وإنتاج الأحذية والحقائب والمعاطف بأقل تكلفة ممكنة، وإقامة المناحل والاستزراع السمكي وإنتاج لحوم وجلود النعام والتماسيح من خلال المزارع المتخصصة ، فضلا عن سوق للعقارب والثعابين للاستفادة من سمومها حيث يساوي اللتر الواحد من سم العقارب ملايين الدولار ، الأمر الذي يسهم في فتح آفاق جديدة للصناعات الوطنية ويحد من الاستيراد.

وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بتنفيذ الخطة الخمسية وفق أهدافها الزمنية المحددة، مؤكداً أنها صممت بصيغة تنفيذية عملية وليست نظرية، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

فيما قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الأعيسر، إن حكومة الامل تسعى إلى إتاحة المعلومات وتنوير الرأي العام، في ظل الهجمة الاعلامية الشرسة التي تتعرض لها البلاد، مؤكداً أهمية إبراز الجهود الحكومية في الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية، مبينا ان الحكومة تعكف على وضع خطط واستراتيجيات طويلة الاجل الى جانب برامج اسعافية عاجلة ، وان الاستراتيجية ستنفذ تباعا ، مشيرا الى ان تجربة الحرب فى السودان افردت واقعا جديد ، يؤكد متانة وصلابة الارادة الوطنية .

واشاد الاعيسر بالتعاون المؤسسي الذي يهدف إلى دعم خطة “حكومة الأمل” عبر عرض استراتيجيات وبرامج الوزارات المختلفة ، كما اشاد بالجهود التى يقوم بها جهاز المخابرات العامة مبينا ان التنسيق المؤسسي ساهم في إنجاح الأنشطة الإعلامية والوصول إلى 48 فعالية نظمتها وكالة السودان للانباء ، مبينا الدور الذى تقوم به وزارة الثقافة والاعلام والسياحة فى اتاحة المنابر للوزارات لتقديم خططها واستراتيجياتها في ما عرف بخطة حكومة الامل .

واضاف الاعيسر ان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية تعد عماد الاقتصاد السوداني ، بما لديها من خطط ورؤى واستراتيجيات وفق خطة خماسية تمتد من 2025 وحتى 2030 ، تغطي ولايات البلاد ، بهدف تطوير القطاعات الحيوانية والسمكية وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي.

وبالمقابل كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية و السمكية دكتور عمار الشيخ حجم الضرر الكبير في منظومة الثروة الحيوانية جراء انتهاكات الدعم السريع المتمردة َ في المرافق ومزارع الألبان والدواجن ومراكز البحوث والمستشفيات البيطرية وتوقف إنتاج اللقاحات وتعطيل المعامل ومراكز البحوث ووصفه بالتأثير العميق جدا ويحتاج لمعالجة قائلا: لابد من تحسين صحة الحيوان للصادر بعمل المسوحات للأمراض وإخراج المرحلة المقبلة بأكثر مما كانت عليه في مجال الثروة الحيوانية لتستوعب الاستراتيجية لترفد بمقادير كبيرة وتنقل الصادر السوداني خلال الثلاث سنوات الأولى ثم الخمس السنوات للاستراتيجية.

واختتم وزيرا الثقافة والإعلام والسياحة والثروة الحيوانية والسمكية، المؤتمر بالرد على استفسارات الصحفيين، مؤكدين أهمية التعاون بين الإعلام والقطاع الحكومي في إيصال المعلومات للمواطنين، متبادلين التحايا في ختام فعاليات اليوم، وسط أجواء من التفاؤل والرغبة في دفع عجلة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية بالسودان.

سونا