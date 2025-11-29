فوضى في حركة السفر: توقف آلاف الطائرات من طراز إيرباص بعد اكتشاف خلل في البرمجيات

اضطرت شركات الطيران إلى إيقاف آلاف الطائرات من طراز إيرباص عن العمل بعد مشكلة برمجية قد تكون مرتبطة بفقدان مفاجئ لارتفاع إحدى الطائرات الشهر الماضي.

اضطرت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم إلى إيقاف آلاف الطائرات من طراز إيرباص بعد اكتشاف مشكلة برمجية قد تكون ساهمت في انخفاض مفاجئ في مدى ارتفاع إحدى الطائرات الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة 15 شخصًا.

ويُعتقد أن حوالي 6,000 طائرة من طراز A320 قد تأثرت، مما أدى إلى تأخير وإلغاء رحلات جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت شركة إيرباص يوم الجمعة إن فحصًا لحادث طائرة جيت بلو كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد قد أفسد البيانات المهمة لعمل أجهزة التحكم في الطيران على مجموعة طائرات A320. وقالت الوكالة الأوروبية للطيران إن المشكلة نتجت عن تحديث برمجي لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرة.

دعت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى إصلاح المشكلة بتحديث “سريع” للبرامج على معظم الطائرات، مما قد يتسبب في “تعطيل قصير الأجل” للرحلات الجوية، وفقًا لوكالة السلامة في الاتحاد الأوروبي.

وتوقعّت هيئة تنظيم الطيران في المملكة المتحدة حدوث “بعض الاضطرابات وإلغاءات للرحلات الجوية”، بينما ستتأثر حوالي 500 طائرة مسجّلة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يبدأ فيه المسافرون العودة إلى ديارهم لقضاء عطلة عيد الشكر، وهي أكثر فترات السفر ازدحامًا في البلاد.

تُشغّل الخطوط الجوية الأمريكية حوالي 480 طائرة من طراز A320، وقد تأثرت 209 طائرة منها. وقالت الشركة إن الإصلاح سيستغرق حوالي ساعتين لكل طائرة، ومن المتوقع أن يتم تحديث برمجيات الغالبية العظمى منها يوم الجمعة وعدد قليل يوم السبت. ومع توقع حدوث بعض التأخيرات، فقد أكدت شركة الطيران أنها تهدف إلى الحد من الإلغاءات وشددت على أن السلامة تظل أولويتها القصوى.

من جهتها، حذرت إيزي جيت الركاب من التأخيرات المحتملة. وقالت في رسالة: “يجري حاليًا إجراء تغيير في البرمجيات على طائراتنا من طراز A320، وإذا حدثت أي تغييرات في جدول رحلاتنا، فسنبلغكم بذلك”.

قالت الخطوط الجوية الهندية على X إن مهندسيها يعملون على التحديث وقد أكملوا بالفعل إعادة ضبط البرمجيات على أكثر من 40% من الطائرات التي تتطلب ذلك. ولم تُبلغ عن أي إلغاءات.

البرنامج الخاطئ، المعروف باسم كمبيوتر المصعد والجنيح (ELAC)، من إنتاج شركة تاليس للفضاء والدفاع.

في أعقاب الحادث الذي وقع في 30 أكتوبر على متن رحلة متجهة من كانكون في المكسيك، إلى نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، أصيب 15 راكباً على الأقل من ركاب شركة جيت بلو وتم نقلهم إلى المستشفى. وقد تم تحويل مسار الطائرة إلى تامبا في فلوريدا.

تُعدّ شركة إيرباص واحدة من أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، إلى جانب شركة بوينغ.

يورو نيوز