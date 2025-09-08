3 عوامل تحدد جودة تنظيف الأسنان

يعتقد الكثير من الناس أن زيادة كمية معجون الأسنان على الفرشاة تحسن عملية تنظيف الأسنان، لكن هذا مفهوم خاطئ، وفقا للطبيبة الروسية وأخصائية تقويم الأسنان ماريانا باراغونوفا .

ووفقاً لموقع “غازيتا رو”، أكدت الدكتورة باراغونوفا أن استخدام كمية زائدة من المعجون قد يعطي شعورًا زائفًا بالنظافة ويؤدي إلى إنهاء التنظيف مبكرًا، مما يزيد من خطر تآكل المينا واللثة بسبب الجزيئات الكاشطة.

وأوضحت باراغونوفا أن الكمية المثالية للبالغين هي شريط بطول سنتيمتر واحد، وهو ما يكفي لتكوين الرغوة وتفعيل المكونات المفيدة. بينما للأطفال، تكفي كمية بحجم حبة القمح حتى سن 3 سنوات، وتزداد إلى حجم حبة البازلاء بين 3 و 6 سنوات.

وشددت الخبيرة على أن “جودة تنظيف الأسنان لا تحددها كمية معجون الأسنان، بل التقنية الصحيحة والوقت المستغرق.” وأضافت أن دقيقتين من الحركات الصحيحة والانتظام هما مفتاح الأسنان الصحية، وليس مجرد زيادة كمية المعجون.

