«حدوتة مصرية».. 43 عامًا على فيلم اعتذرت عنه السندريلا ونجحت فيه يسرا

يحيي شهر سبتمبر ذكرى مرور 43 عامًا على العرض الأول لفيلم «حدوتة مصرية»، كان محطة مهمة في حياة المخرج العالمى يوسف شاهين، والذى تناول فيه جزءا من سيرته الشخصية.

عرض فيلم «حدوتة مصرية» لأول مرة للجمهور في دور العرض السينمائى في 27 سبتمبر عام 1982، من تأليف وإخراج يوسف شاهين، رؤية سينمائية للأديب الكبير يوسف إدريس، وبطولة نور الشريف، يسرا، سهير البابلى، ماجدة الخطيب، محمد منير، محسن محي الدين.

هذا العمل الذي اعتذرت عنه الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي كانت المرشحة الأولى لدور «آمال» زوجة يوسف شاهين، لكنها اعتذرت عن قبول الدور، ليقع اختيار المخرج العالمى يوسف شاهين على النجمة يسرا لأداء الدور.

وفي إحدى اللقاءات السابقة لـ يسرا قالت: «بعد ما أخدت السينارية من يوسف شاهين قرأت 10 مرات ومكنتش فاهمة الدور، بعتله جواب اعتذار أني مرتبطة بشغل تاني ومكنش عندي حاجة لكن خوفت اسقط مع يوسف شاهين وانا لسه في بدايته، وقولتله أن الدور مش عاجبني، بعد غير دوري وأصر أني هعمل دور مراته».

وأضافت: «بعد التصوير وعرض الفيلم عرفت أن المرشحة الاولى للدور كانت السندريلا سعاد حسني ولظروف مرضية اعتذرت عن الدور».

يذكر أن يوسف شاهين، واصل في هذا الفيلم تناول سيرته الذاتية التي بدأها في اسكندرية ليه، تحت اسم (يحيى شكري مراد) حيث يتعرض في هذا الفيلم وخلال تصويره لفيلم (العصفور) إلى أزمة قلبية تستدعي التدخل الجراحي، وخلال رحلته العلاجية، تجرى وقائع محاكمة داخل قفصه الصدري يقف فيها (يحيى) سواء المخرج، أو الطفل الصغير موقف الخصوم، وخلال هذه المحاكمة المتخيلة نتذكر مع (يحيى) الكثير من ذكريات ماضيه مع أسرته، ومراهقته، وبدايته السينمائية، وحكاية تعرفه على الفتاة التي صارت زوجته فيما بعد.

فيلم «حدوتة مصرية» هو الجزء الثاني من رباعية السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، والتي تشمل كذلك أفلام (اسكندرية ليه، اسكندرية كمان وكمان، اسكندرية نيويورك)، كما أنه يعتبر تكملة طبيعية لـ «إسكندرية ليه» حيث أن أبطال الجزء الأول الأساسين أكملوا في هذا الجزء بشخصياتهم.

قدم المخرج يوسف شاهين من خلال فيلم «حدوتة مصرية» الكينج محمد منير للتمثيل لأول مرة في بداية الثمانينات الذي كان نقطة انطلاق موهبة محمد منير مع التمثيل وبداية صداقته وعلاقته القوية مع المخرج الذي اسند له البطولة من خلال فيلم «اليوم السادس» وشاركته في بطولته المطربة داليدا.

المصري اليوم