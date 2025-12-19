قرار ضد ملكة جمال مصر

قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر التحرك ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسري بسبب ممارستها مهنة التمثيل دون التصريح القانوني المطلوب.

كما قررت النقابة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تعاملت معها في أعمال فنية، مخالفةً بذلك أحكام قانون تنظيم المهنة.

وجاء هذا القرار في إطار التزام النقابة بتطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لممارسة المهنة، والتي تشترط حصول أي شخص يمارس التمثيل – سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح – على عضوية نقابية أو تصريح عمل نظامي.

كانت إيرينا يسري قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على منشور مصطفى أبو سريع الذي أعلن من خلاله انفصاله عن زوجته حيث كتبت قائلة: “مبروك توتي”، وهو ما فسره البعض بأن هناك علاقة بينهما كانت سببًا في الطلاق، ما جعل الفنانة تغير صيغة التعليق، كاتبة: “ربنا يباركلك في آدم ونوح”.

وتشارك إيرينا يسري في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، بطولة ياسر جلال تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق والذي يشارك فيه كل من: مرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشنواني، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، محسن منصور، جودي مسعود، إيمان يوسف، جوري بكر، مصطفى منصور وآخرين وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

المصدر: اليوم السابع + روسيا اليوم