شاهد بالصورة.. محترف الهلال يعود لمعسكر فريقه ويعتذر لجماهير النادي: (لم يكن لدي أي نية لإيذاء المشجعين وأدرك أيضا أن بعض سلوكي لم يكن الأنسب)

شهد معسكر فريق الهلال السوداني, المقام بالعاصمة التنزانية, “دار السلام”, وصول أحد محترفي الهلال, وذلك بعد رفضه الإنضمام للمعسكر ورغبته في مغادرة الفريق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجناح المالي, “آداما كوليبالي”, فاجأ الجميع بعودته لمعسكر الفريق, للانخراط في التدريبات رفقة زملائه.

وكتب كوليبالي, رسالة اعتذار لجمهور فريقه عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: (أولا وقبل كل شيء وفي أول تدريب لي ، أود أن أعتذر عن كلماتي السابقة ، لم يكن لدي أي نية لإيذاء المشجعين أو النادي الذي أشعر بالامتنان الأبدي لمنحي الرؤية والاعتراف الذي أستحقه. ثانيا ، أدرك أيضا أن بعض سلوكي لم يكن الأنسب للنادي وأحيانا يتأثر بالنصائح السيئة. في نهاية اليوم ، سيكون الله معنا.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين