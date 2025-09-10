أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها “سندوتش الفطور” عندما كانت الحياة غير ميسرة لها

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحول لترند على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المئات من المتابعين بمشاركة التدوينة المؤثرة والجميلة للفنانة الملقبة بملكة الرق.
وكتب المطربة ميادة قمر الدين, في تدوينتها التي حكت من خلالها عن صديقتها أيام المدرسة “أمل يس” وجاءت بعنوان: “موقف جميل وذكرى أجمل”.
وقالت ميادة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (إتصلت بي صديقة قديمة شديد درسنا سوا فالمدرسة … الغريبه أصلو ما نسيتا بس شغلتنا مشاغل الحياة 10 سنوات ما اتكلمنا مع بعض قالت لي : السلام عليكم قلت ليها : عليكم السلام قالت لي : معاك( أمل يس) ماحتتذكريني قلت ليها: معقول انسى الزوله الكانت بتفطرني فالمدرسه قالت لي :إنتي متذكره قمت ضحكت طوالي جريت الشريط أمل يس دي كانت بتقسم لي الفطور حقها فالمدرسه … فالوقت داك ماكانت الحياه ميسره لي اقدر أشيل معاي فطور …. يعني يوم ممكن أشيل …. ويوم لا…… وكتير من الأحيان ناس ديوان الذكاه كانو بجيبو سندوتشات (فول وطعميه) وانا صراحه بكون عيني علي السندوتش بتاع امل لانو بكون لحمة؟).