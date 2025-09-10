أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها “سندوتش الفطور” عندما كانت الحياة غير ميسرة لها

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحول لترند على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام المئات من المتابعين بمشاركة التدوينة المؤثرة والجميلة للفنانة الملقبة بملكة الرق.

وكتب المطربة ميادة قمر الدين, في تدوينتها التي حكت من خلالها عن صديقتها أيام المدرسة “أمل يس” وجاءت بعنوان: “موقف جميل وذكرى أجمل”.

وقالت ميادة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (إتصلت بي صديقة قديمة شديد درسنا سوا فالمدرسة … الغريبه أصلو ما نسيتا بس شغلتنا مشاغل الحياة 10 سنوات ما اتكلمنا مع بعض قالت لي : السلام عليكم قلت ليها : عليكم السلام قالت لي : معاك( أمل يس) ماحتتذكريني قلت ليها: معقول انسى الزوله الكانت بتفطرني فالمدرسه قالت لي :إنتي متذكره قمت ضحكت طوالي جريت الشريط أمل يس دي كانت بتقسم لي الفطور حقها فالمدرسه … فالوقت داك ماكانت الحياه ميسره لي اقدر أشيل معاي فطور …. يعني يوم ممكن أشيل …. ويوم لا…… وكتير من الأحيان ناس ديوان الذكاه كانو بجيبو سندوتشات (فول وطعميه) وانا صراحه بكون عيني علي السندوتش بتاع امل لانو بكون لحمة؟).

وتابعت ملكة الرق: (المهم: فالثانوي ٣ سنوات امل بتقسم لي الفطور حقها وكتير من الاحيان بلاحظ انو بتديني ليه كلو بقول ليها لي الليله ماعايزه تاكلي بتقول لي شبعااااانه…. امل فالفتره ديك كانت سند حقيقي ماعشان فطور لا …. أنا حكيت القصه دي لي ؟ العدم ما عيب وما بوقفك من نجاحك لو أصريت تنجح اذا في صاحب سئ برضو في صاحب كويس ماتتنكرو لي ذاتكم وخلو أي معاناه في حياتكم تكون سلم نجاح ليك ما عايزة أطول امل عندها زواج أختها وإتصلت علي عشان الحفله وقلت ليها اقفلي برجع ليك …. وهسي عايزه ارد ليك قدام الناس وبفتخر….).

وختمت الفنانة ميادة قمر الدين بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الف مبروك يا امل زواج أختك … حاشتغل ليك الحفل مجاااااان لكن خلاص كده سددت قروش سندوتشات اللحمه ال٣ سنه ولا في باقي يا جماعة؟ وإنتي يا أمل حابه أشكرك بعد كل السنين دي علي مساعدتك لي في حاجات كتيره ايام المدرسه وده اقل واجب عليكم الله يا جماعه ماتنسو اي زول عمل ليكم حاجه جميله في حياتكم وما تخجلو من معاناتكم وصدقوني بقولو الجاي جميل ولكن أنا بقول (الفااااات أجمل).. أم درمان علمتنا الوفاء وعلمتنا حاجات كتييييييره …تعيش امدر وناس امدر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين