“الله منح مزيدا من الوقت”.. مدعي النبوة الغاني “يعلن” لأتباعه تأجيل موعد نهاية العالم – صور

ظهر شخص معروف باسم “أبو نوح” والذي يدعي النبوة في غانا، مجددا في مقطع فيديو وأعلن في رسالة لأتباعه عن تأجيل موعد نهاية العالم التي حددها سابقا يوم 25 ديسمبر 2025.

وقال “أبو نوح” في الفيديو إن “الله أوحى إليه بمنحه مزيدا من الوقت لإعطاء الناس فرصة إضافية للنجاة والاشتراك في مشروعه، وأمر بتوسيع المشروع لاستيعاب عدد أكبر من الناس”.

وأفاد مدعي النبوة بأنه يسعى لتوفير فرص إضافية للراغبين في الاشتراك قبل فوات الأوان، وأنه يخطط لبناء سفن إضافية مستقبلا، مشيرا إلى أنه لا يستلم أموالا من أي شخص.

وكان أبو نوح قد حدد في وقت سابق 25 ديسمبر 2025 موعدا لنهاية العالم، وزعم أنه يتلقى “تحديثات” جديدة بشأن الطوفان المرتقب.

وانتشرت في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لآلاف الأشخاص من مختلف أنحاء إفريقيا، يتوجهون إلى غانا بعد أن زعم “النبي إيبو نوح” أن الله حذره من طوفان عالمي سيقع في 25 ديسمبر.

يذكر أن “أبا نوح” دعا أتباعه سابقا لتمويل 8 سفن استعدادا للطوفان المزعوم، ودأب على تخويفهم بالغيبيات، ما أثار ضجة واسعة وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي في غانا وخارجها بسبب غرابة طرحه في تحديد وتأجيل المواعيد الغيبية وفقا لأهوائه.

