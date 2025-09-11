ما هو التاريخ يا القوني ؟!!

هل هذا المتمرد على الدولة مفتكر (التاريخ) ده عميل في دولة معادية ؟!!! التاريخ ده يا القوني مجرد أحوال وظروف ووقائع حدثت في الماضي، تتلقاها الاجيال من مصادر مكتوبة أو مسموعة أومرئية من احداث مرت بها الناس في بلد ما، التاريخ الذي سيدرس لاجيالنا سيحكي أن مليشيا متمردة من اجل ان يكون قائدها رئيسا للسودان في دولة حكمها قامات مثل الازهري والمحجوب والنميري وعبدالله خليل وسوار الذهب، بخداع ووسوسة من سياسيين عملاء لهم نفس الغرض، قاموا باحتلال بيوتنا ونهبوا اثاثاتها وسرقوا عرباتنا وضياع الاعمار في الغربة واعدموهم من كل شئ، بحجة جلب الديمقراطية وان الجميع فلول وكيزان وحلال مالهم واعراضهم، واغتصبوا بنات السودان ونسائه في بيوتهم، ومات البعض منتحرا من العار ومات البعض نازحا في البلدان والقرى بلا مأوى، ومات البعض وهو يدافع عن عرضه، ودمروا مدننا، وخربوا المنشئات والمرافق العامة، واصبح المدن بلا ماء ولا كهرباء ونهبوا البنوك ومتاحف السودان وشردوا اغلي واندر الحيوانات واكلوا لحوم بعضها في اكبر محمية طبيعية في العالم، وسرقوا القمح والبهائم في الجزيرة، وعاش ابناء ال دقلوا في افخم الفلل والفنادق في الخارج مقابل العمالة والارتزاق، وبفضل الله عز وجل ومن ثم بعزيمة رجال قواتنا المسلحة تم طردهم منها، ولاية تلو ولاية، وعلامات الخزي والعار على وجوههم وتم تصوير جثثهم متناثرة على الطرقات في طريق الصادرات وصحاري كردفان ودارفور، وامتلات ميادين المدن بجثثهم، وابتهج الناس فرحا بزوالهم وعاد الامن والامان بنهايتهم في بلادنا. هذا ما سيسجله التاريخ لاجيالنا، وستسمع العجب من رواة التاريخ، وسيختمون روياتهم بأنه لايمكن لميليشيا ان يحكم دولة بحجم وقامة السودان.

د. عنتر حسن

