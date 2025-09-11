مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. “بحبها جد ونفسي اتكلم معاها لكن بخجل”.. الفنان شريف الفحيل يعلن حبه و”إنبراشه” في ناشطة مثيرة للجدل

2025/09/11
زارا

فاجأ الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, جمهوره ومتابعيه عبر إدى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, أعلن وقوعه في حب الناشطة المثيرة للجدل على السوشيال ميديا “زارا”.

وأشتهرت “زارا” بحديثها بطريقة فاضحة ومناقشتها لبعض القضايا بألفاظ خادشة, عبر منصاتها التي تظهر فيها باستمرار فضلاً عن ظهورها بأزياء مثيرة وهو ما جعلها من الشخصيات المثيرة للجدل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد الفنان شريف الفحيل, إعجابه بالناشطة وقال في حديثه: “بحبها جد ونفسي اتكلم معاها لكن بخجل”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/11