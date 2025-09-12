«الذكاء الاصطناعي» يحلل النفس البشرية من خلال الصوت

نجحت جامعة جورجية، في إنشاء نظام ذكاء اصطناعي، قادر على تحليل أنماط الصوت لتحديد السِّمات النفسيَّة للإنسان، ما يمكن من الكشف عن الأبعاد المعرفيَّة والعاطفيَّة والسلوكيَّة للأفراد بدقَّة ملحوظة.

وبحسب ما نشرت وكالة «رويترز»، فإنَّ الابتكار من إنتاج جامعة الأعمال والتكنولوجيا (BTU) في تبليسي بجورجيا، ويقوم بفحص تفاصيل الكلام البشري، بما في ذلك النبرة، والإيقاع، والرنين، والسرعة، والتوقفات، والتقلبات العاطفية، لبناء ملف نفسي مفصل.

