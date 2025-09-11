إنتقام المليشيا من الشعب السوداني يتراكم في كل ضوء صباح وظلام ليل منظر تعليق تلك السيدة الصنديدة على فروع الشجرة واقع يمثل فعلياً أخلاق جزم تأسيس ومن يتبعهم ويصفق لهم من رمم قحت الذين وقعوا مع هؤلاء القتلة اتفاقاً في أديس ابابا وبعضهم شاركوهم في تشكيل حكومتهم الاونلاين أمثال الضُل التعايشي قبح الله وجهه ..

إستمعت قبل لحظات لفيديو في التك توك من أحد عناصر المليشيا وهو يتحدث بفخر وزهو أن حادثة تعليق ( المرة ) في شجرة حسب لهجته لم تكن الأولي وأن طريق ( الفاشر طويلة ) كله نساء معلقات ومربطات على أفرع الشجر في الطريق …

ويبدو أن ما وراء الكاميرات كتير ومؤلم ..

هؤلاء الإنجاس ما فعلوه بالشعب السوداني الكريم لم يحدث في كل حروبات الدنيا لعنة الله تغشاهم هم ومن يتعاطف معهم ..

أسال الله العلي العظيم أن تكون تلك السيدة حية وقدرت تهرب لأهلها من هؤلاء الأوباش ..

حفظ الله السودان وأهله

عائشة الماجدي