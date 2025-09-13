اكتمال ترتيبات إعادة تشغيل مركز غسيل الكلى في مستشفى أمبدة النموذجي

أكملت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ترتيبات افتتاح مركز غسيل الكلى بمستشفى أمبدة النموذجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي بالمحلية.

وأكد د. عثمان الزبير، مدير إدارة مراكز الكلى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، في تصريح الجمعة، أن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع مظلة خدمات غسيل الكلى وتحسين جودتها في جميع محليات الولاية .

واشار إلى أن المركز الجديد سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المراكز الأخرى وتوفير خدمة طبية متكاملة لسكان أمبدة والمناطق المجاورة.

وقال د. الزبير إننا نسعى لتقريب الخدمة من المواطنين وتقديم رعاية صحية متميزة، وقد زودنا القسم الجديد بأجهزة حديثة وكوادر طبية متخصصة لتقديم خدمة عالية الجودة.