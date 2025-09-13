البصل ليس مجرد نكهة.. كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي الأوعية الدموية

أكدت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، أن البصل يعد أكثر من مجرد مكوّن لإضافة النكهة، إذ يحمل فوائد صحية مهمة أبرزها تقوية جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

وأوضحت أن البصل يعزز امتصاص الحديد ويساعد على إنتاج الكولاجين المسؤول عن صحة الشعر ومرونة الأوعية الدموية والغضاريف والأوتار.

وأضافت الخبيرة، وفق موقع RT، أن البصل يحتوي على مبيدات نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للجراثيم، ما يجعله غذاءً مهماً خاصة في موسم البرد.

كما يضم نسبة مرتفعة من البيتا كاروتين التي تساعد على تجديد الأغشية المخاطية، مما يقلل من فرص اختراق الفيروسات والبكتيريا للجسم.

وأشارت إلى أن البصل غني بمضاد الأكسدة “كيرسيتين”، الذي يقوي الشعيرات الدموية ويساهم في منع تكوّن الجلطات، خصوصاً لدى المتعافين من كوفيد-19.

وبيّنت أن البصل الأحمر يحتوي على أعلى نسبة من الكيرسيتين، فيما يتميز البصل الأصفر بوجود البيتا كاروتين والزياكسانثين واللوتين الضرورية لصحة العين.

وشددت سولوماتينا على ضرورة إدخال البصل في النظام الغذائي مع الاعتدال في استهلاكه، خاصة لدى من يعانون من مشكلات في المعدة أو البنكرياس، إذ قد يسبب لهم نوبات ألم.

ونصحت بمعالجته حرارياً عبر السلق لفترة قصيرة لتقليل حدته، مؤكدة أن هذه الطريقة تقلل من فيتامين C لكنها تعزز امتصاص البيتا كاروتين.

سبق