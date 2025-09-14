يامال يغيب عن برشلونة بسبب إصابة في منطقة العانة

يغيب نجم برشلونة لامين يامال عن الملاعب لفترة وذلك بعد تفاقم إصابته مع منتخب بلاده إسبانيا خلال مشاركته معه بالتوقف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن يامال سيغيب عن مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني غدا الأحد على الأقل، وقد يغيب عن بعض المباريات مثل مواجهة نيوكاسل الإنجليزي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب شعوره بألم في عظام العانة.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في أي تدريبات مع برشلونة منذ عودته، وأبدى مدربه الألماني هانزي فليك غضبه من مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في مباراتي بلغاريا وتركيا في الوقت الذي يتعامل فيه مع إصابته.

وقال فليك في تصريحات للصحفيين : “لامين يامال لن يكون جاهزا للمشاركة أمام فالنسيا ، انضم للمنتخب الإسباني وهو يعاني من الألم ولم يتدرب وتناول المسكنات ليتمكن من اللعب”.

وأضاف: “لقد لعب مع المنتخب الإسباني رغم شعوره بالألم، لعب 75 و78 دقيقة وهو في حالة عدم راحة وبدون التدرب بين المباريات وهذا عدم اهتمام باللاعبين”.

وتابع فليك: “أعتقد أن منتخب إسبانيا لديه فريق رائع، لديه اللاعبين الأفضل في العالم، لكنهم لا يهتمون باللاعبين وهذه أخبار سيئة بالنسبة لي”.

جريدة الرياض