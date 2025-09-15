هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد

ضرب إيرلينغ هالاند عدة أرقام بعد تسجيله هدفين في انتصار مانشستر سيتي 3-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وهز المهاجم النرويجي الشباك مرتين بعد الاستراحة، وفيما بينهما أضاع فرصة أخرى أمام المرمى الخالي بشكل غريب.

ووصل هالاند إلى هدفه 90 في الدوري الإنجليزي، ليتخطى ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق الذي سجل 88 هدفاً.

لكن هالاند (25 عاماً) تخطى المهاجم الإيفواري رغم أنه لعب 153 مباراة أقل.

وبات مهاجم سيتي يتقاسم لقب “الأكثر تسجيلاً” في قمة مانشستر برصيد ثمانية أهداف، كما ساهم في 11 هدفاً، ليتخطى واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، والذي كان ساهم في تسعة أهداف.

وأحرز هالاند 50 هدفاً في 50 مباراة في مباريات سيتي على أرضه في الدوري، وواصل تألقه بإحراز 15 هدفاً في آخر عشر مباريات مع الفريق الإنجليزي ومنتخب النرويج.

ماذا قال إيرلينغ هالاند بعد فوز سيتي 3-0 على مانشستر يونايتد؟

وقال هالاند بعد الانتصار بثلاثية: “كنا بحاجة للفوز بهذه المباراة، ويمكن أن تشعر بحاجة الجماهير لهذا الانتصار. دائماً ما نريد الفوز في القمة، ونشعر أننا كنا بحاجة أكبر له اليوم”.

وأضاف: “أشعر براحة كبيرة، وأنا سعيد جداً بنجاحنا في تحقيق الفوز، وعلينا المضي قدماً”.

وكان سيتي خسر آخر مباراتين في الدوري قبل التوقف الدولي، لكنه رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة من أربع مباريات.

الشرق