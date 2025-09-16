هل تم إطلاق مسيرات العدوان من جنوب السودان..؟

اشارت بعض المصادر إلى أن بعض المسيرات التى استهدفت أمس البنية التحتية في مدينة ربك اطلقت من دولة جنوب السودان ..

وتبعد الحدود الجنوبية عن كوستي نحو 150 كيلومتر ، وشهدت خلال مارس الماضي مواجهات بين طرفين من المليشيا المتمردة واعلنت سلطات اعالي النيل انها تجري تحقيقات حول الأمر..

ومع تواتر زيارات مكثفة بين أطراف من دولة جنوب السودان و دولة الإمارات العربية المتحدة فإن فرضية إطلاق جزء من المسيرات من هناك وارد..

وكانت الحكومة السودانية قد حرصت على تنظيف حدود ولايات النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض من أى وجود للمليشيا ، وفى 5 مارس 2025م شن الجيش حملات حاسمة ازالت أى وجود للمليشيا ومرتزقتها في هذه المناطق ، مع تأكد دخول عناصر مليشية ومرتزقة إلى جنوب السودان ، ووجود مرتزقة من جنوب السودان مع مليشيا آل دقلو الارهابية..

د.ابراهيم الصديق على

15 سبتمبر 2025م