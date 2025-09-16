ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يبدأ محمد صلاح رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا حين يواجه ليفربول فريق أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من نسخة موسم 2025-2026، غداً الأربعاء.

يأمل محمد صلاح أن يتجاوز الظهور السلبي في نسخة الموسم الماضي، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في 9 مباريات قبل أن يودع “الريدز” المنافسات من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان.

بداية الرحلة

بدأ محمد صلاح مشواره مع كبرى البطولات الأوروبية في موسم 2013-2014 مع فريق بازل السويسري وسجل معه هدفين في 6 مباريات.

صام صلاح عن التسجيل في النسخة التالية من البطولة حين كان لاعباً مع تشيلسي الإنجليزي، وعاد في نسخة 2015-2016 ليهز الشباك مرة واحدة بقميص روما.

الطفرة الهائلة في مسيرة صلاح في دوري أبطال أوروبا جاءت بعد أن ارتدى القميص الأحمر في 2017. وفي موسمه الأول مع الفريق أحرز صلاح 10 أهداف في النسخة التي بلغ فيها الفريق النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

أحرز ليفربول اللقب في النسخة التالية على حساب توتنهام، وأحرز صلاح 5 أهداف في هذا الموسم.

حافظ صلاح على متوسط تهديفٍ جيد في البطولة حيث سجل 4 أهداف في النسخة التالية، ثم أضاف هدفين إلى هذا العدد في الموسم التالي وسجل 6 أهداف، وأضاف هدفين جديدين ووصل إلى 8 أهداف في موسم 2022-2023، والعدد نفسه من الأهداف في موسم 2023-2024، قبل أن يتراجع مردوده بشكل واضح في الموسم الماضي.

رحلة “الملك المصري في التشامبيونزليغ شهدت تسجيله 51 هدفاً، وفقاً لإحصاءات الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ويحتل قائد الفراعنة المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا

1- كريستيانو رونالدو – 140هدفاً

2- ليونيل ميسي – 121 هدفاً

3- روبرت ليفاندوفسكي – 105 أهداف

4-كريم بنزيما – 90 هدفاً

5- راؤول غونزاليس – 71 هدفاً

6- رود فان نيستلروي – 60 هدفاً

7- أندري شيفتشنكو – 59 هدفاً

8- توماس مولر -57 هدفاً

9- كيليان مبابي – 55 هدفاً

10- محمد صلاح – 51 هدفاً

