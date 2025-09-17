ابتكار روسي يغير قواعد حماية الأسنان من التسوس وأمراض اللثة

ابتكر فريق بحثي من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا شريحة جيلاتينية قابلة للتحلل الحيوي، تحتوي على مكون معدني يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وعلاجه في مراحله الأولى.

وقال الباحث المشارك في المشروع كيريل كوتشيريايف إن الوسائل التقليدية للوقاية من التسوس محدودة الفعالية، إذ لا تبقى على سطح المينا لفترة كافية، ولا تعالج الشقوق الدقيقة جيدًا، كما أنها تفتقر إلى مكونات مضادة للبكتيريا، مما يجعل تأثيرها العلاجي قصير الأمد.

وأوضح العلماء أن الابتكار الجديد يعتمد على غشاء جيلاتيني رقيق يلتصق بالأسنان ويذوب تدريجيًا، مطلقًا مواد فعالة لفترة أطول، ويحتوي الغشاء على مركب هيدروكسي أباتيت الذي يعزز قوة المينا، إلى جانب مجموعة من الإنزيمات التي تسهم في تفكيك التكلسات الجيرية.

وأفاد الباحثون أن هذه الشرائح يمكن تثبيتها بسهولة من قبل المريض نفسه، ما يجعلها وسيلة عملية ومباشرة للوقاية والعلاج، وأكدوا أن التقنية الجديدة تتميز بكونها بسيطة وقليلة التكلفة، ما قد يفتح المجال أمام إنتاج واسع النطاق في المستقبل القريب.

