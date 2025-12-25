الدول الصديقة والدول المعادية – على ماذا يعتمد تصنيف الولايات المتحدة؟

كافئ الدول التي تلتزم بالقواعد، وعاقب تلك التي لا تلتزم بها. هكذا تصنف الولايات المتحدة الدول. جوردانا تيمرمان – The Guardian

اتسمت أمريكا اللاتينية بعدم الاستقرار على مدى الجيل الماضي. فرغم الاحتجاجات والتقلبات السياسية والفضائح المدوية، إلا أن معظم دولها، منذ التحول الديمقراطي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ظلت ديمقراطية وخالية من الحروب بين الدول. ورغم ما عانته من عنف الجماعات المسلحة وتنامي نفوذ المنظمات الإجرامية، إلا أنها، في مجملها، حافظت على مكانتها كـ”منطقة سلام”.

ولذلك كان هذا العام صادماً للغاية. فطوال عام 2025، وهو العام الأول من ولاية ترامب الثانية، انشغل المحللون بتحليل دقيق لاحتمالية التوغلات العسكرية الأمريكية في نصف الكرة الأرضية الذي كان يُعرف سابقاً بدفاعه الموحد عن السيادة الوطنية. لكن التركيز على ما إذا كان تصاعد ضغط واشنطن على نيكولاس مادورو ينذر بغزو عسكري فعلي لفنزويلا قد صرف الانتباه عن الحقيقة؛ فالتحول الأكبر نحو التدخل المباشر قد حدث بالفعل، ولم يواجه مقاومة تُذكر، حيث قُتل أكثر من 100 شخص في غارات بحرية أمريكية وصفها الخبراء بأنها إعدامات خارج نطاق القضاء، ولم تأتِ أقوى الاعتراضات من رؤساء أمريكا اللاتينية أو المنظمات الإقليمية، بل من الكونغرس الأمريكي.

لا تحتاج واشنطن إلى غزو لقلب موازين القوى في نصف الكرة الأرضية؛ فالرئيس هو بالفعل مركز ثقلها الجديد. وقد أعاد تعريف القوة الأمريكية بحيث لم تعد واشنطن مضطرة لتبرير أفعالها. وما يسمى بمبدأ مونرو يعمل علنًا كنظام تأديبي عملي وعقابي ومباشر، يتماشى تمامًا مع التحولات السياسية في نصف الكرة الأرضية.

يرتكز هذا المشهد على أسلوب حكم يمزج بين التقلب والاستثناء والمكافأة. إن نهج ترامب أكثر مرونة وحسابًا مما توحي به خطاباته. والضربات البحرية الـ 28 المميتة تتزامن مع تنازلات مفاجئة، مثل رفع الرسوم الجمركية عن البرازيل بعد فشلها في التأثير على المحاكم التي تنظر في قضايا جاير بولسونارو. ويكمن التناقض في الاستراتيجية: فهو يضعف التنسيق، ويولد التبعية، ويجبر الحكومات على اتخاذ قرارات فردية تستند إلى ردود الأفعال.

ومن أقوى أدوات الإدارة توسيع نطاق الاستثناءات، أي المناطق التي لا تسري فيها القواعد العادية. وكان المهاجرون أول فئة، إذ تم تجريدهم من الحماية القانونية. ثم جاء دور المُرحَّلين إلى دول ثالثة عبر اتفاقيات مرتجلة؛ ومهربي المخدرات المزعومين الذين قُتلوا في عمليات خارج الحدود؛ والآن فنزويلا، حيث تستهدف غارات بحرية غير قانونية نظامًا معزولًا دوليًا. ومع قلة من يدافعون عن مادورو، أعادت الاستجابة الخافتة لعشرات القتلى رسم حدود ما يمكن لواشنطن انتهاكه من قواعد دون عواقب. وكل استثناء يُرسي معيارًا جديدًا.

وانقسمت المنطقة في عهد ترامب بين حلفاء مطيعين وأعداء أيديولوجيين. فقد تحالف قادة مثل نجيب بوكيلي من السلفادور، وخافيير ميلي من الأرجنتين، ودانيال نوبوا من الإكوادور، تحالفاً وثيقاً مع واشنطن، وحصلوا على مكافآت مالية، وتعاون أمني، وعلاقات دبلوماسية. وتسعى باراغواي وبوليفيا إلى أن تحذو حذوهما سريعاً. أما دول الكاريبي وأمريكا الوسطى، فقد تنازلت عن بعض إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، وقواعد عسكرية، وتنازلات أمنية، لمجرد الحفاظ على علاقات طيبة مع واشنطن.

وفي هذا السياق، كانت المقاومة الأكثر فعالية لسياسات ترامب وطنية ودبلوماسية وليست إقليمية. وفي الواقع كانت الدولتان الوحيدتان اللتان نجحتا جزئيًا في التصدي لها هما البرازيل والمكسيك؛ حيث يمارس زعيماهما، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وكلاوديا شينباوم – وهما خصمان أيديولوجيان لترامب – شكلاً من أشكال المقاومة البراغماتية: لا قطيعة صريحة، ولا انحياز كامل.

وبعد أشهر من فشله في الضغط على القضاء البرازيلي في مساعيه لإطلاق سراح بولسونارو، اضطر ترامب للجلوس مع لولا للتفاوض، وتراجع عن فرض الرسوم الجمركية والعقوبات على قاض في المحكمة العليا. وقد رسّخت شينباوم دور “مستشارة ترامب”: فهي تجمع بين التعاون في قضايا الهجرة والتجارة، والإيماءات الرمزية بشأن سياسة المخدرات، والرفض القاطع لأي تدخل في السيادة المكسيكية، وكل ذلك مع تجنب الهجمات الشخصية التي تغلق القنوات الدبلوماسية. وتتناقض هذه الاستراتيجيات العملية تناقضًا صارخًا مع المواجهة العقيمة التي انتهجها غوستافو بيترو، رئيس كولومبيا.

أما بيترو فيجسّد ديناميكية معاكسة. فبمواجهته المباشرة لترامب، عرّض حكومته لإجراءات عقابية دون تغيير سلوك واشنطن – وهي مناورة محفوفة بالمخاطر تهدف إلى تعزيز الدعم الداخلي، لكنها تُؤكد على بديهية إقليمية جديدة، وهي أن المقاومة الصاخبة دون دعم جماعي باتت استراتيجية خاسرة. بل إن ترامب خصّ كولومبيا بالذكر كجبهة محتملة جديدة في حربه ضد “إرهاب المخدرات”، وهو مصطلح تأديبي فضفاض يمكن استخدامه لتبرير العمل العسكري الأمريكي على أراضي دول أخرى في المنطقة.

وفي غضون ذلك أُفرغت المؤسسات التي كانت تشكّل ركيزة الدبلوماسية الإقليمية من مضمونها. وانهارت جهود التفاوض على انتقال السلطة في فنزويلا مرارًا، وكان آخرها بعد انتخابات 2024، على الرغم من أن شينباوم ولولا قدّما مؤخرًا عرضًا للتوسط. وتجنّبت قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر إدانة الضربات الأمريكية. كما أُلغيت قمة الأمريكتين، المُقرر عقدها هذا الشهر بالكامل. وكان نداء شينباوم للأمم المتحدة للتحرك الأسبوع الماضي أشبه بإجراء شكلي – الكلام المناسب في لحظة توتر، لكن دون احتمال يُذكر لتأثير عملي. بل إنه أبرز مدى ضعف الهيئات متعددة الأطراف في المناخ الدبلوماسي الراهن.

لقد فقد اليسار، الذي كان يُمثّل في يوم من الأيام الثقل الأخلاقي الموازن للقوة الأمريكية في نصف الكرة الأرضية، بوصلته. وقدّم التيار اليساري في السابق خطابًا مشتركًا مزج بين القومية والاندماج الاجتماعي ومناهضة الإمبريالية في مشروع سياسي متماسك. أما اليوم، فقد تشتت هذا الخطاب، وتبخرت الطاقة السياسية التي دعمته على المستويين الوطني والإقليمي. وتتسم السياسة الخارجية الأمريكية بنبرة مشابهة لرسالة اليمين المتطرف الرابحة في السياسة الوطنية للمنطقة. فهي تستغل خيبة الأمل من الفساد وانعدام الأمن والركود المؤسسي، مُقدّمةً مجموعة من الحلول – النظام والسلطة والعمل – تبدو أكثر قبولًا لدى قطاعات واسعة من المجتمع من دعوات الاندماج أو التضامن.

إن التباين مع الوضع قبل 20 عامًا لافت للنظر. ففي عام 2005، اجتمعت حكومات التيار اليساري، ذات النفوذ الانتخابي القوي والثقة الأيديولوجية الراسخة، في مار ديل بلاتا بالأرجنتين لإسقاط اتفاقية التجارة الحرة للأمريكتين التي أبرمها جورج دبليو بوش. وكانت مناهضة الإمبريالية تُشكّل في السابق الخطاب السياسي السائد لليسار في أمريكا اللاتينية، لكن هذا الإجماع قد تبخّر. ففي استطلاع رأي أجرته بلومبيرغ/أطلس مؤخرًا، قال 53٪ من المشاركين من أمريكا اللاتينية إنهم سيؤيدون التدخل العسكري الأمريكي لإزاحة مادورو. وهذه مجرد نقطة بيانات واحدة، لكنها تعكس تحولًا أوسع: لم تعد المنطقة تؤمن بالرواية الجماعية التي كانت تُقيّد واشنطن.

إن نجاح الموقف الإمبريالي لا يعود فقط إلى القوة القسرية الأمريكية، بل أيضًا إلى أن اليسار في أمريكا اللاتينية لم يعد قادرًا على الإقناع. ويستمد نفوذه من الإرهاق الأيديولوجي لليسار بقدر ما يستمد من قوة واشنطن. وهذا بدوره أدى لترسيخ هذا الواقع الجديد.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

