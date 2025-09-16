شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل “آي لاينر” زيك)

أثار شاب سوداني, مقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول زعم من خلاله أنه المهدي المنتظر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب الذي يدعى محمد أمين محي الدين, ظهر عاري الصدر ليثبت للمتابعين ظهور “شامات” على صدره تدل على أنه المهدي المنتظر, حسب مزاعمه.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قابل المقطع بسخرية واسعة حيث خرج نجوم السوشيال ميديا في مقاطع سخروا فيها من مزاعم الشاب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن من أبرز نجوم السوشيال ميديا الذين سخروا من الواقعة, التيكتوكر المعروف ود القضارف.

حيث قال التيكتوكر في مقطع فيديو قام بنشره وساخ فيه قائلاً: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل “آي لاينر” زيك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين