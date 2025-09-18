لأول مرة.. OpenAI تكشف كيف يستخدم الناس ChatGPT

حلّل فريق من الباحثين ملايين المحادثات مع ChatGPT بهدف دراسة كيفية استخدام الناس لبرنامج الدردشة الآلي الشهير من OpenAI فعليا.

وأجرى فريق البحث الاقتصادي في OpenAI هذه الدراسة، الأولى من نوعها، بالتعاون مع الخبير الاقتصادي من جامعة هارفارد، ديفيد ديمينغ، واعتمدت على تحليل نحو 1.5 مليون محادثة.

وأظهرت الدراسة أن غالبية الاستخدام يتركز على إنجاز المهام اليومية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، بينما يشكل الاستخدام المهني حوالي 30% فقط من المحادثات.

وأشارت النتائج إلى أن ثلاثة أرباع المحادثات تتعلق بالتوجيه العملي والبحث عن المعلومات والكتابة، التي تعد أكثر المهام شيوعا، بينما تبقى البرمجة والتعبير عن الذات أنشطة متخصصة.

كما أظهرت الدراسة اختلافات بين الجنسين في استخدام ChatGPT: حيث تميل النساء إلى استخدام الأداة للإرشاد العملي والمساعدة في الكتابة، بينما يستخدمها الرجال أكثر لأغراض تقنية ووسائط متعددة.

وأوضحت الدراسة أن ChatGPT، منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، جذب أكثر من 700 مليون مستخدم حول العالم، أي ما يقرب من 10% من سكان العالم البالغين.

ورغم هذا النمو الكبير، يواجه ChatGPT منافسة شديدة، فقد أصبح روبوت الدردشة Gemini من غوغل التطبيق الأكثر شعبية على “آيفون” في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بفضل نموذج الصور الجديد المعروف باسم Nano Banana، الذي يتفوق على بعض قيود أدوات OpenAI مثل DALL-E.

وخلص الباحثون إلى أن الاستخدام الواسع للتطبيق، سواء للمهام اليومية أو المهنية، يعكس تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، ويشير إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المولّد في تحسين الإنتاجية ورفاهية المستخدمين.

المصدر: إندبندنت