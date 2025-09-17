شاهد بالصورة والفيديو.. مطربتين جزائريتين شعلن مواقع التواصل السودانية ويخطفن إعجاب الجمهور بعد ترديديهن أغنية (حبيبي طقشتو الركشة)

تصدر مقطع فيديو متداول “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع الذي تم تصويره من إحتفال أقيم بإحدى الدول العربية أظهر مطربتين جزائريتين, يرددن إحدى الأغنيات السودانية الخفيفة.

المطربتين الجزائريتين, فاني طالبي, وايناس حسايم, رددن خلال الاحتفال أغنية “أسياد اللواري”, والتي اشتهرت بأدائها الفنانة السودانية, الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن أداء المطربتين الجزائريتين, للأغنية التي يقول مطلعها: (حبيبي طقشتو الركشة), نال إعجاب الجمهور السوداني, الذي تغزل في الأدائية الجميلة للمطربتين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين