هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد

استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز درامي على ضيفه أتلتيكو مدريد (3-2)، في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى.

تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين مبكرين عن طريق أندي روبرتسون ومحمد صلاح في الدقيقتين 4 و6، فيما أحرز ماركوس يورنتي ثنائية الأتليتي (ق 45+3 و81)، قبل أن يسجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز القاتل (ق 90+2).

لم يحتج ليفربول سوى 4 دقائق للوصول لشباك ضيفه، بعدما نفذ صلاح ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لترتطم تسديدته بقدم زميله روبرتسون، قبل تغيير مسارها وتحولها إلى داخل الشباك.

ولم يكد أتلتيكو يستفيق من الصدمة حتى تمكن صلاح من إضافة الهدف الثاني للريدز بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، وسدد أرضية زاحفة، عجز أوبلاك عن التصدي لها.

ووصل الضيوف بأول فرصة لمرمى أليسون بيكر، عبر تسديدة ضعيفة وجهها راسبادوري من خارج منطقة الجزاء، استقرت بين يدي الحارس البرازيلي.

وعاد صلاح لتهديد مرمى أتلتيكو بتصويبة رائعة من على حافة منطقة الجزاء، كادت تمر إلى الشباك، لكنها مرت بجوار القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للريدز في الدقيقة 35، بداعي ارتطام الكرة بيد لينجليت، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أظهرت عدم وجود أي مخالفة.

وضغط ليفربول في الدقائق الأخيرة، أملا في تسجيل هدف الانتصار، وهو ما كاد يصل إليه عبر رأسية إيكيتيكي، التي ارتطمت بجسد أحد زملائه ومرت بجوار القائم.

واستغل ليفربول سلاح الركنيات لتسجيل هدف الانتصار في الوقت القاتل، بعدما ارتقى فان دايك لعرضية سوبوسلاي، موجها ضربة رأسية متقنة إلى داخل الشباك.

وقبل صافرة النهاية، أهدر إيكيتيكي فرصة هدف رابع محقق للريدز بعدما وصلته عرضية متقنة من صلاح، وهو خالٍ من الرقابة، لكنه وجه الكرة بغرابة أعلى المرمى، قبل أن يتصدى أليسون لرأسية سورلوث، ليحرم الضيوف من التعادل.

