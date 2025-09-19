مدير صحة الخرطوم يقف على الحالة الصحية للهرم الرياضي والإعلامي مامون الطاهر

وقف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام الصحة ولاية الخرطوم على الحالة الصحية للأستاذ القامة مامون الطاهر الهرم الرياضي والإعلامي المعروف، الذي أصيب بحمى الضنك مؤخراً، ووجه بمباشرة إجراءات العلاج اللازمة له بعد تنويمه بمستشفى البقعة بأم درمان.

ومن جانبه، طمأن الأستاذ مامون خلال زيارة المدير العام لصحة الخرطوم كل من يعرفه من الأهل والزملاء بأنه بخير وشرع في تناول العلاج بإشراف الكوادر الطبية العاملة بمستشفى البقعة ومستشفى أم درمان التعليمي، وعلى رأسهم دكتور عبد المنعم علي القاسم المدير العام للمستشفى ودكتور الشيخ كمال نائب المدير العام.

سونا