وزير الصحة يناقش ترتيبات مكافحة حمى الضنك والملاريا بالجزيرة

وقال د. هيثم في تصريح صحفي إن الاجتماع بهدف الاطلاع على الترتيبات بولاية الجزيرة، والتي سبق أن تم فيها قبل شهر تدشين حملة للمكافحة، لافتاً إلى الوقوف على عدد من المحاور، منها مكافحة نواقل الأمراض، حيث تم الاتفاق على زيادة الفرق العاملة في التفتيش وانضمام الولاية لحملة التجفيف المقرر لها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، تحت شعار: (بالتجفيف الحمى تقف)، فضلاً عن تحريك المجتمع على مستوى المدن والقرى، وبالإضافة إلى عمليات الرش بالطائرات والتي بدأت منذ أيام، مع ترتيبات لمزيد من الإمداد والآليات لتنتظم الحملة كل الولايات، وجاهزية المستشفيات لاستيعاب الحالات، وكذلك جاهزية بنوك الدم والإمداد الدوائي.