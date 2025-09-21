طب وصحة
وزير الصحة يناقش ترتيبات مكافحة حمى الضنك والملاريا بالجزيرة
التقى وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم بمكتبه بوزارة الصحة بالخرطوم السبت بالمدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة، الوزير المكلف د. أسامة عبد الرحمن، بحضور مدير مكافحة الناقل حمزة سامي الجاك وعدد من قيادات الوزارة. وذلك في إطار الحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض، خاصة حمى الضنك والملاريا.
وقال د. هيثم في تصريح صحفي إن الاجتماع بهدف الاطلاع على الترتيبات بولاية الجزيرة، والتي سبق أن تم فيها قبل شهر تدشين حملة للمكافحة، لافتاً إلى الوقوف على عدد من المحاور، منها مكافحة نواقل الأمراض، حيث تم الاتفاق على زيادة الفرق العاملة في التفتيش وانضمام الولاية لحملة التجفيف المقرر لها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، تحت شعار: (بالتجفيف الحمى تقف)، فضلاً عن تحريك المجتمع على مستوى المدن والقرى، وبالإضافة إلى عمليات الرش بالطائرات والتي بدأت منذ أيام، مع ترتيبات لمزيد من الإمداد والآليات لتنتظم الحملة كل الولايات، وجاهزية المستشفيات لاستيعاب الحالات، وكذلك جاهزية بنوك الدم والإمداد الدوائي.
وأكد د. هيثم التنوير خلال الاجتماع بعمل اللجنة المختصة بحملة التجفيف ووضع الخارطة التي انتظمت محليات الخرطوم، والتي تتضمن كل الأنشطة والتدخلات وتحريك المجتمع، مشيراً إلى الإعلان عن تفاصيلها عبر أجهزة الإعلام.
إلى ذلك، أشار المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة د. أسامة عبد الرحمن إلى استعراض الموقف الوبائي بالولاية، ومدى الحاجة للدعم العاجل لمقابلة الزيادة المضطردة في حالات الضنك والملاريا، منوهاً إلى الجهود المبذولة واستنفار المجتمع، مؤكداً أن كثيراً من الاستراتيجيات قيد التنفيذ، وأضاف أنه بدعم وزارة الصحة وحكومة الولاية سنعمل كل ما يلزم لمكافحة الأمراض.
سونا