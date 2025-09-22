فريق صيني يصمم مستشعرًا روبوتيًا لأداء مهام داخل جسم الإنسان

من قلب المختبرات الصينية، خرجت شرارة ابتكار قد تفتح صفحة جديدة في تاريخ الطب؛ فبقدر حبة صغيرة، صمّم علماء روبوتًا ذكيًا يجمع بين الاستشعار والتوجيه، ليصبح رسول العلم إلى أعماق الجسد البشري، يكتشف ويعالج ويوصل الدواء بدقة غير مسبوقة.

ووفق تقرير نشر هذا الأسبوع في مجلة “ساينس روبوتيكس”، فإن الباحثين من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في مقاطعة هوبي وسط الصين وجامعة هونغ كونغ الصينية في جنوبها، طوروا روبوتًا مغناطيسيًّا صغيرًا بعرض 1.3 ملم يعمل بالموجات فوق الصوتية ويمكنه الكشف عن العوامل البيئية وتنظيمها لاسلكيًا، مثل القوة والاهتزاز واللزوجة ودرجة الحرارة.

وبفضل قدرته على اكتشاف المحفزات وترجمتها إلى إشارات فوق صوتية، يمكن لهذا الروبوت، الذي يبلغ وزنه 4.6 مليغرام، أيضًا التعامل مع أجسام دقيقة مثل بيض سمك السلمون، حسبما أظهره اختبار على نموذج حيواني.وأوضح الباحثون أيضًا، أن نسخة مقياس الحرارة من هذا الروبوت قادرة على استشعار تغيرات درجة الحرارة في نموذج خنزير، بينما أكدت نسخة كبسولة من هذا الروبوت قدرته على توصيل جرعات دقيقة من السوائل لاسلكيًا في معدة أرنب حي، ويمكنه قياس مستوى الجرعة بمرور الوقت.

