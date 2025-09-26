ابتسامة مستفزة.. ناشطة تهاجم إنفانتينو بسبب مشاركة إسرائيل في كأس العالم (فيديو)

تعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لموقف محرج في شوارع نيويورك يوم الأربعاء، بعدما صرخت في وجهه ناشطة غاضبة متهمة إياه بـ”التواطؤ في الإبادة”.

وطالبت الناشطة رئيس الفيفا طرد “إسرائيل” من كأس العالم بسبب جرائمها في غزة، لكنه اكتفى بابتسامة أثارت غضب الحاضرين.

وفي الوقت نفسه، تسلم إنفانتينو جائزة “المواطن العالمي” من منظمة “أتلانتيك كاونسل” بحضور قادة عالميين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأرجنتيني خابيير ميلي، ومسؤولين أمريكيين بارزين.

وخلال كلمته في الحفل، تحدث إنفانتينو بأسف عن “الأمهات في غزة وأوكرانيا والسودان وليبيا”، داعيا إلى تحقيق السلام عبر “توحيد الناس وخلق فرص للقاء”.

كما اعتبر أن مونديال 2026 لن يكون مجرد حدث رياضي بل أكبر حدث اجتماعي في العالم.

أما الجائزة، فقد سلمها له أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي، الذي مازحه قائلا إن منصبه أخطر من رئاسة أي حكومة، ليرد إنفانتينو ضاحكا بأن “الولايات المتحدة أخطأت في تسمية رياضتها كرة قدم لأنها تُلعب بالأيدي لا بالأقدام”.

المصدر: RT