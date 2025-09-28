«صلوا في داركم».. منع الطلاب من الصلاة داخل معهد يثير الجدل في تونس

أثارت واقعة إقدام إدارة أحد المعاهد في تونس على منع الطلاب من أداء صلاة العصر خلال فترة استراحتهم، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل شروع عددًا من طلاب معهد محمد بوذينة في مدينة الحمامات الساحلية بولاية نابل شمال شرق تونس، في أداء صلاة العصر خلال فترة الاستراحة المخصصة لهم، تفاجئوا بأن القيمة العامة (إحدى أعضاء إدارة المعهد)، تعترضهم وتحاول منعهم من الصلاة، مبررة: أن المدرسة مكان للتعليم وليس للعبادة.

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مقطع فيديو يوثق المشادة الكلامية التي وقعت بين المديرة والطلاب، إذ كانت تحاول منع الطلاب من الصلاة في الساحة موجهة حديثها لأحد الطلاب، قائلة: «روح صلي في داركم»، ليرد الطلاب: «باش نصلي لهنا، أرض ربي ماهيش أرضك أنت، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

فيما اختلفت آراء رواد «السوشيال ميديا»، حول هذه الواقعة، وبين معارضين للصلاة في المدرسة قائلين: إنها فضاء للتعليم يجب أن يظل محايدًا وبعيدًا عن أي ممارسة دينية، وآخرين يعتبرون أن منع التلاميذ من الصلاة اعتداء على حرية المعتقد التي يكفلها الدستور.

وكتب حساب باسم «بن محمد علي»: «علاش تمنعهم؟، أولا الصلاة فريضة على كل مسلم وإن شاء لله ربي يهديهم وثبتهم وثانيا كما قال رب العالمين الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خليهم يصلو وربي يبارك فيهم ويبعدو عن المخدرات والهم لي نشوفو فيه في المعاهد والمدارس بالك ربي سبحانه يجعلهم سبب ويتصلح حالنا وحال لبلاد».

قال حساب آخر باسم «سارة»: «نحلف عليهم في الدار ما يصليوش، أحسن العبادات تكون في خلوة والي يحب يصلي موش لازمو عيطة وشهود، ولات موضة في البلاد».

وفي خضم هذا الجدل، كتبت النائبة فاطمة المسدي، تدوينة أكدت فيها أن المدرسة العمومية هي فضاء للتعلم وتكوين العقول، وليست مكانًا لتطبيق الشعائر الدينية، مشددة على أن الدستور يضمن حرية المعتقد، لكنه يفرض في المقابل حياد المؤسسات التربوية.

وأوضحت المسدي، أن فتح الباب أمام ممارسة شعيرة بعينها قد يفرض فتحه أمام كل الديانات، ما يفرغ المدرسة من وظيفتها الأساسية في التربية والتعليم.

المصري اليوم